Pikachu bate a cabeça em câmera e leva 4 pontos após empurrão de Weverton

O meia Yago Pikachu se machucou ao bater a cabeça em uma câmera depois de ser empurrado pelo goleiro Weverton dentro do gol durante o empate entre Palmeiras e Fortaleza, neste sábado (26), no Allianz Parque. O goleiro ainda não se manifestou, enquanto o jogador do Leão postou o lance nas redes sociais.

O que aconteceu

Weverton empurrou Pikachu assim que o jogador do Fortaleza correu para pegar a bola após o segundo gol do time visitante. Antes de cair, ele deu de cara com a câmera que fica localizado dentro do gol (veja mais abaixo).

O próprio Weverton pediu a entrada dos médicos para o atendimento de Pikachu após perceber o ferimento na testa do jogador.

Fora de lance, Weverton empurra Pikachu que cai sob a câmera



Abre o supercilio, sangra muito e o jogador tem que usar touca até o término da partida



O juiz? Nem amarelopic.twitter.com/D15s8uthzf -- Central do Fortaleza??? (@CentraIDoLeao) October 27, 2024

Pikachu levou quatro pontos depois do jogo. O Dr. Cláudio Maurício, médico do clube, estancou o sangramento, o jogador do Fortaleza trocou a camisa e seguiu a partida usando uma touca.

O próprio Pikachu postou o vídeo do lance nas redes sociais, além de uma foto sua usando a touca durante a partida.

Weverton ainda não se manifestou nas redes sociais. O UOL Esporte entrou em contato com a assessoria do jogador, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento.

Em contato com o UOL, o Palmeiras reclama da agressão sofrida por Richard Ríos, que levou um soco nas costas de Emmanuel Martínez (veja abaixo). O segundo gol do Fortaleza saiu logo depois.

Isso aqui não teve a repercussão necessária



Mas o camisa 8 dá um SOCO no Richard Ríos



Estava 2 a 1 para o Palmeiras e teve AGRESSÃO



Ah, se fosse ao contrário? o choro que seria pic.twitter.com/Gu1LRJx12G -- João Freire (@joaofrreire) October 27, 2024

O árbitro Ramon Abatti Abel não relatou o ocorrido na súmula e também não advertiu Weverton durante a partida.

Palmeiras e Fortaleza empataram por 2 a 2 em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Raphael Veiga e Estêvão marcaram para o Alviverde em cobranças de pênalti, enquanto Hércules e Moisés foram os autores dos gols do Fortaleza.