Transmissão ao vivo de Athletico x Cruzeiro: veja onde assistir

Athletico e Cruzeiro se enfrentam hoje (26), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Rede Furacão (streaming) e CazéTV (Youtube).

O Athletico está na 18ª colocação, com 31 pontos, e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro é o oitavo colocado, com 44 pontos, e quer se aproximar do G6.

O Furacão não vence no Brasileirão desde quando bateu o Cuiabá por 2 a 1 no dia 28 de julho. A equipe vem de cinco derrotas consecutivas, contando todas as competições, a última delas diante do Fluminense por 1 a 0.

O Cruzeiro precisa virar a chave após o empate contra o Lanús na semifinal da Sul-Americana. A Raposa, que ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz, vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia no Brasileirão.

Athletico x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro