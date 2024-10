Alex Sandro desfalca Flamengo contra Juventude por lesão

Nesta sexta-feira, o Flamengo comunicou que o lateral esquerdo Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians, no último domingo, pela Copa do Brasil. Por conta disso, não foi relacionado para a partida diante do Juventude, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube carioca informou que o atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. O jogador já deu início ao tratamento no departamento médico, onde permanecerá em recuperação. A situação aumenta a lista de baixas do Flamengo, que já conta com vários jogadores afastados por questões médicas.

Ao todo, o Rubro-Negro enfrentará o Juventude com oito desfalques importantes. Matías Viña, Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo sofreram lesões mais graves e têm previsão de retorno apenas para o início de 2025. O meio-campista De La Cruz também segue afastado devido a uma contusão no músculo posterior da coxa direita, que o mantém fora dos gramados por tempo indeterminado.

Além dos problemas físicos, o Flamengo também não poderá contar com Bruno Henrique, que cumprirá suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. A ausência do atacante é um golpe a mais para o técnico Filipe Luís, que precisará buscar alternativas para montar o ataque em meio a tantas ausências.

Mesmo com os desfalques, o Flamengo segue na luta pelo título do Brasileirão, ocupando atualmente a quarta posição na tabela, com 51 pontos. O time carioca ainda sonha em conquistar a competição, apesar de ter uma diferença de dez pontos para o líder Botafogo, que soma 61 e possui um jogo a mais.