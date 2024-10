Ídolo do Timão, Zenon ameniza polêmica entre Corinthians e Flamengo: "Eu já dei camisa ao árbitro"

Zenon, ex-jogador e ídolo do Corinthians, foi o convidado deste domingo no programa Mesa Redonda. Durante sua participação, ele comentou sobre a eliminação do time paulista diante do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e a polêmica após o apito final, envolvendo Anderson Daronco e um membro da comissão técnica do Rubro-Negro.

Para ele, não há problema nenhum em presentear o árbitro da partida com uma camisa de seu respectivo time.

"Eu já dei camisa ao árbitro dentro de campo, para ele levar ao filho. Tirei e dei. Qual o problema de você dar uma camisa ao árbitro?", comentou Zenon.

Olhando para dentro de campo, o ídolo do Corinthians disse que o time não soube tirar proveito da superioridade numérica após a expulsão de Bruno Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo.

"Esse tipo de situação acontece, e você tem que estar preparado para quando acontecer, você tirar proveito, coisa que o Corinthians não soube fazer hoje, não soube tirar proveito dessa situação de ter um homem a mais", disse.

Por último, Zenon falou do possível cartão vermelho para o zagueiro Gustavo Henrique após falta cometida em Arrascaeta, e da bola batida na mão de Rodrigo Garro, dentro da área.

"Para mim era para vermelho. O Arrascaeta ia em direção ao gol, era o último homem do sistema defensivo do Corinthians. Já o Garro não teve nenhuma intenção de ir com a mão na bola. A bola que foi ao encontro, ele estava muito próximo, mas merecia a checada no VAR", finalizou.