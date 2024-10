Preocupação? Com setor defensivo em baixa, Santos encara o melhor ataque da Série B na próxima rodada

O Santos tem um importante compromisso nesta reta final de temporada. Já nesta terça-feira, o Peixe recebe o Ceará, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco santista não terá um embate fácil pela frente, mas entende a importância de conquistar a vitória, mesmo após a derrota do Novorizontino neste sábado. O grupo sabe da necessidade de dar uma resposta ao torcedor, especialmente após os reveses recentes para Goiás e Chapecoense.

Ainda assim, o Santos pode enfrentar problemas no embate contra o Ceará. O Alvinegro Praiano não vive um bom momento no setor defensivo, que passa por certa instabilidade, e pegará simplesmente o dono do melhor ataque da Série B nesta próxima rodada.

A situação defensiva do Peixe nos últimos jogos tem sido alvo de preocupação da torcida. Nas últimas cinco partidas, a defesa da equipe foi vazada nove vezes. A má fase recente também fez com o que o Santos perdesse o posto de melhor defesa da Segunda Divisão.

Antes dos reveses de 3 a 1 para o Goiás e de 3 a 2 para a Chapecoense, o clube da Baixada Santista havia sofrido três gols em uma mesma partida apenas uma vez: na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, pela nona rodada da Série B.

O setor defensivo do Santos não vivia um momento tão ruim desde a sequência consecutiva de derrotas que 'assombrou' a equipe entre o final do mês de maio e a metade do mês de junho. Na ocasião, o Peixe amargou quatro reveses seguidos e sofreu oito gols.

Do outro lado, o Ceará tentará se aproveitar da fragilidade defensiva atual do Santos para sair vitorioso na Vila Viva Sorte. Com dois tentos a mais que o Peixe, o clube cearense detém o melhor ataque da Segunda Divisão nacional, tendo 50 gols marcados.

Pegando também o recorte das últimas cinco partidas, o Ceará foi às redes em todas elas. Foram nove gols marcados em uma derrota e quatro vitórias - um dos triunfos, inclusive, foi uma goleada sobre o Vila Nova, em casa, por 4 a 0.

O ataque do Ceará, aliás, marcou gols em quase todas as rodadas da Série B. O Vozão só não balançou as redes em quatro das 32 rodadas, nos empates contra Operário-PR e Sport (0 a 0) e nas derrotas para Brusque e Santos (1 a 0).

Com a derrota do Novorizontino para o Mirassol neste sábado, o Santos segue líder da Série B pelo menos até o fim desta 32ª rodada. O Alvinegro Praiano está com 56 pontos, enquanto o rival de Novo Horizonte aparece em segundo, com 54. Já o Sport, que entra em campo neste domingo, pode igualar a pontuação santista caso vença o Botafogo-SP, mas precisaria tirar uma diferença de nove gols de saldo para tomar a liderança do Peixe.