Miguelito tem quadro de infecção intestinal e não deve ser relacionado pelo Santos diante do Ceará

O boliviano Miguelito se reapresentou ao Santos, neste sábado, com um quadro de infecção intestinal. O jovem de 20 anos não participou dos treinos nos últimos dois dias e vira dúvida para o duelo contra o Ceará, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte.

Miguelito estava com a seleção da Bolívia na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador foi titular nos duelos contra Colômbia e Argentina, marcando o gol da vitória diante dos colombianos (1 a 0), no dia 10 de outubro.

No treino deste sábado! ?? pic.twitter.com/YHsgIPAzyf ? Santos FC (@SantosFC) October 19, 2024

Em meio à polêmica depois das falas do treinador Fábio Carille e do meia Giuliano, Miguelito não entra em campo pelo Santos desde o dia 23 de setembro. Na ocasião, o boliviano entrou na reta final da partida contra o Novorizontino, pela 28ª rodada da Série B. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Em toda competição, Miguelito disputou apenas quatro jogos.

Com 56 pontos, o Santos segue na liderança da Série B. Por outro lado, o Ceará segue na briga por uma vaga no G4. A equipe ocupa a 5ª posição, com 51 tentos somados.