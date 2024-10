Atacante brasileiro conquista bicampeonato finlandês e destaca: "nome marcado na história do clube"

O atacante brasileiro Lucas Rangel fez história mais uma vez no futebol europeu ao conquistar, no último sábado, o título de campeão finlandês pelo KuPS, da Finlândia. Esse é o segundo título da liga conquistado por Rangel, que já havia levantado o troféu em 2019, também com a camisa do KuPS. O título veio após vitória por 1 a 0 sobre o HJK.

Emocionado com mais essa conquista, o atacante celebrou o feito: "Grato a Deus pelo título que conquistamos. Foi um título muito suado, disputado e que coroa todo o nosso time pela entrega e compromisso em todos os jogos. Estou muito feliz por mais essa conquista com a camisa do KuPS, podendo deixar o meu nome marcado na história do clube", destacou Lucas.

A temporada de 2024 tem sido especial para Lucas Rangel. Além do título da Veikkausliiga (Campeonato Finlandês), ele também conquistou a Copa da Finlândia pelo KuPS e acumulou três taças com a equipe finlandesa.

Com uma carreira repleta de conquistas, Lucas Rangel também soma títulos fora da Finlândia. O brasileiro já foi campeão da segunda divisão da Turquia pelo Adana Demirspor, além de vencer o Campeonato Albanês e a Copa da Albânia com o Perparimi Kukesi.