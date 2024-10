É hexa! Sada Cruzeiro bate Sesi Bauru e conquista a Supercopa de vôlei

Na noite desta sexta-feira, o Sada Cruzeiro conquistou o seu sexto título da Supercopa vencendo na final o Sesi Bauru. A decisão, que abriu oficialmente a temporada nacional do vôlei masculino de clubes, foi disputada bem longe de Belo Horizonte, em São Luís do Maranhão. As parciais do jogo no Ginásio Castelinho foram 25/17, 25/27, 25/17 e 25/18.

Campeão em 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 e agora em 2024, os cruzeirenses são os maiores vencedores do torneio, com seis títulos das dez edições realizadas.

A conquista no Maranhão representou o 54º título para o Sada Cruzeiro, desde 2010, com um total de 64 finais em 74 torneios disputados.

Filipe Ferraz destacou o espírito e a superação do time.

"A filosofia do Sada Cruzeiro é essa: vencedora, sempre buscando fazer o nosso melhor dentro da quadra. Às vezes o torcedor cobra, e nos incentiva também, mas a gente sabe que é preciso renovação. E a chegada do Douglas e do Brasília fazendo o Sada Cruzeiro alcançar um estilo de jogo diferente, mas que também segue vencendo. Então, parabéns a todos. Dois torneios, dois títulos já, mas isso é só o começo. A gente está iniciando um trabalho e a gente vai brigar muito para estar em todas as finais. Eu acredito que, com trabalho, dedicação e da forma como os atletas estão, a gente pode fazer mais uma história no Sada Cruzeiro."

Com uma grande atuação do elenco, o clube celeste dominou o confronto e impôs seu ritmo sobre os paulistas em São Luís. Do lado campeão, o oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza foram os maiores pontuadores, com 20 acertos cada. O oposto Darlan, do vice-campeão, marcou 21.

GIGANTES!! Mais um título pra conta em cinco dias! O Sada Cruzeiro jogou muito em São Luís, superou o Sesi Bauru por 3 a 1 e levantou o trofeu da Supercopa. Última parcial: 25/18. É HEXAAAAA! pic.twitter.com/G23C36ryP8 ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) October 19, 2024

Em sua primeira temporada com a camisa estrelada, Douglas fez um grande jogo e foi escolhido o melhor em quadra pelo público.

Empolgado com o segundo título pela Raposa, ele presenteou o fisioterapeuta Alysson Zuin, aniversariante da noite, com o troféu VivaVôlei que recebeu.

"O fato de ser o aniversário do Zuin foi só um bônus. Eu dei o troféu porque ele foi muito importante na minha preparação. Eu tive duas lesões consecutivas no tornozelo e ele fez muito parte da minha recuperação junto a nossa comissão técnica, que é maravilhosa. Este é um time maravilhoso, todo mundo se ajuda, tudo funciona. Dentro de quadra, acredito que nosso time está mais homogêneo para esta temporada, é um time que se diverte muito em quadra. E levantamos mais um título em menos de uma semana! Estou muito feliz, muito grato. Agradeço a todo mundo, à nossa torcida que não pôde vir pra cá, a quem torceu aqui hoje. É só o começo da temporada", celebrou o camisa 14.

O capitão Wallace também falou após a conquista e analisou a sequência da temporada.

"Depois do Mineiro complicado que a gente teve, aquela final absurda de disputada contra o Minas, aqui eu acho que confirmamos o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem fazendo durante os treinos. E isso é sensacional, a gente sabe que está no caminho certo. Mas, de qualquer maneira, vamos trabalhar no que a gente pode melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar, mas o time hoje, se não foi perfeito, foi 99%."

Logo após a Supercopa, começa a Superliga 2024/25. A estreia do time celeste será na próxima quinta-feira, 24/10, diante do Praia Clube Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Sada Cruzeiro - Matheus Brasília, Wallace, Douglas Souza, Rodriguinho, Lucão, Cledenilson e o líbero Alê. Entraram: Oppenkoski e Rodrigo Ribeiro.

Técnico: Filipe Ferraz

Sesi Bauru - Thiaguinho, Darlan, Lukas Bergman, Guiga, Éder, Thiery e o líbero Pureza. Entraram: Mateus Bender, Victor, Robert, Marcos e Luiz Fernando.

Técnico: Anderson Rodrigues.