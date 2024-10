Luiz Henrique assume namoro com modelo: 'Me conquista a cada dia'

Atacante do Botafogo, Luiz Henrique assumiu namoro com a modelo Tammy Parisoto, através de uma mensagem de parabéns em seu Instagram neste sábado (19).

O que aconteceu

O atacante do Glorioso publicou mensagem de parabéns à namorada. "Feliz aniversário meu amor, que a vida lhe presenteie com muitas bençãos e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que me conquista a cada dia", relatou na publicação.

A modelo republicou a postagem, declarando que ama o atleta. "Obrigada por tanto meu amor. Amo você", disse Tammy Parisoto, em seu perfil.

Luiz Henrique passou por recente polêmica com ex-mulher, Carolina Andrade. "Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa", acusou ela em publicação, que apagou pouco tempo depois. A mãe da filha do jogador disse que o atleta cometeu "bigamia" na época.