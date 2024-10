Juventude x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 30ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Juventude,em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

As equipes brigam por coisas distintas na competição. De um lado, a equipe paulista tem 57 pontos e é vice-líder. Do outro, o Juventude tem 34 pontos, na 14ª posição, a três pontos da zona do rebaixamento, que tem o Athletico-PR, na 17°ª colocação.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira vem de uma invencibilidade de nove jogos na competição. Antes de empatar sem gols com o Red Bull Bragantino, na última rodada, tinha uma sequências de seis vitórias consecutivas. A equipe gaúcha, por sua vez, em seus últimos nove jogos, teve duas vitórias, quatro derrotas e três empates, sendo o último, o por 1 a 1 com o Vasco, na 29ª rodada.

Para o duelo de domingo, a equipe mandante, comandada pelo técnico Jair Ventura tem os desfalques de Thiaguinho, Caíque e Daniel Peixoto (lesionados). Além deles, o atacante Gilberto está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não joga, assim como o zagueiro Lucas Freitas, que está emprestado pelo Palmeiras.

Por outro lado, o treinador tem a expectativa de poder contar com as voltas do zagueiro Rodrigo Sam, do volante Ronaldo, dos meias Gabriel Taliari e Jean Carlos, recuperados de lesões. Nenê, que desfalcou o Juventude contra o Vasco, também deve ser reforço.

Do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Piquerez e com o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo. O Verdão, ainda, ganhou as baixas de Mauricio, por lesão no joelho direito, e Murilo, que contundiu o músculo adutor da coxa direita. Além deles, Gabriel Menino, suspenso, completa a lista de desfalques.

Enquanto isso, o lateral-direito Mayke, que vinha desfalcando o Verdão por lesão na panturrilha direita, volta a ficar à disposição e tem a expectativa de assumir a titularidade.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X PALMEIRAS

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 20 de outubro de 2024 (domingo)



Hora: às 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson e Luís Oyama; Lucas Barbosa, Mandaca e Ronie Carrillo.



Técnico: Jair Ventura

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira