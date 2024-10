Alemanha tem três gols anulados, mas vê atacante brilhar e vence a Bósnia

A Alemanha venceu a Bósnia por 2 a 1, nesta sexta-feira (11), no estádio Bilino Polje, pela terceira rodada da Liga das Nações. A vitória apertada, no entanto, podia ser, na verdade, uma goleada.

Undav foi o nome do jogo. O atacante marcou os dois gols da Alemanha na partida — ambos finalizando de primeira. Dzeko anotou pelo lado da seleção da casa.

A Alemanha teve três gols anulados. Undav, Kleindienst e Gnabry foram às redes, mas tiveram comemoram em vão, uma vez que os tentos foram anulados por impedimento.

Os alemães chegaram aos sete pontos e fecharam a rodada na liderança do grupo. A Bósnia, por outro lado, segue com apenas um, na última colocação.

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília). A Alemanha recebe a Holanda, enquanto a Bósnia, em casa, enfrenta a Hungria. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

A Alemanha foi a campo com: Nübel; Mittlestadt, Rüdiger, Tah e Kimmich; Gross, Andrich e Wirtz; Gnabry, Kleindienst e Undav. A Bósnia teve como titulares: Vasilj; Gazibegovic, Kolasinac, Katic e Barisic; Gigovic, Burnic e Basic; Huseinbasic, Demirovic e Dzeko.

Favorita, a Alemanha demorou a furar o bloqueio defensivo da Bósnia, mas foi letal quando conseguiu. Aos 29, Andrich lançou Wirtz na área. O meio-campista teve frieza e só ajeitou para trás. Undav, de frente para o gol, finalizou de primeira e abriu o placar.

Os alemães levaram um susto, mas seguiram dominantes e ampliaram. Após Kleindienst fazer o segundo e ver o gol ser anulado, a Bósnia respondeu em um contra-ataque, mas parou na trave em chute de Demirovic. O susto não afetou o desempenho alemão, que ampliou o placar com Undav. Aos 35, Mittelstadt recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. O centroavante, de novo, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Undav até comemorou o hat-trick, mas o VAR estragou a festa. No começo do segundo tempo, o atacante aproveitou rebote do goleiro Vailsj e empurrou para as redes. O gol foi validado pelo árbitro em campo, mas o VAR detectou impedimento na jogada, estragando a festa.

A Alemanha ainda teve mais um gol anulado no segundo tempo. Gnabry foi lançado nas costas da defesa e arrancou. O atacante finalizou e saiu para comemorar, mas o bandeirinha anulou o lance por impedimento.

Dzeko recolocou a Bósnia no jogo. Mesmo sem incomodar muito, a seleção da casa foi precisa pelo alto. Após cobrança de escanteio aos 25 minutos, Dzeko apareceu na segunda trave e cabeceou no cantinho. Nübel até tocou na bola, mas viu ela entrar.

A Bósnia tentou incomodar depois de diminuir o placar, mas não teve êxito. A equipe da casa passou a ocupar o campo de atacante, porém os cruzamentos e os chutes de longe não foram precisos.