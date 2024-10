Corinthians: Melo é pressionado por conselho; Marília Ruiz conta bastidores

Em participação no Fim de Papo desta terça (8), a colunista Marília Ruiz revelou bastidores da reunião do conselho deliberativo do Corinthians que colocou mais pressão sobre o presidente Augusto Melo.

A jornalista informou que o mandatário corintiano só falou sobre o tema SAF do Corinthians, negando tal possibilidade. A reunião, de acordo cm Marília, contou com vários conselheiros questionando e acusando Augusto Melo sobre artigos descumpridos do estatuto do clube.

A pauta da reunião incluía, entre outras coisas, problemas no Fiel Torcedor, descumprimento de artigos do estatuto por parte do presidente. Durante quatro horas, muitas pessoas usaram o microfone para cobrar o presidente sobre todos esses assuntos. Ele só se manifestou uma vez durante a reunião, quando questionado, [...] que, segundo ele, o Corinthians não vai virar SAF.

Marília Ruiz

