Ederson tenta aproveitar ausência de Alisson para ganhar espaço como titular da Seleção

Ederson vive a expectativa de, enfim, iniciar uma partida como titular da Seleção Brasileira desde que o técnico Dorival Júnior assumiu o comando da equipe. O goleiro do Manchester City há anos é o substituto direto de Alisson no time canarinho, porém, com a lesão de seu concorrente, ele deve ser o escolhido para começar jogando contra o Chile, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Estou super tranquilo. Sempre que venho para a Seleção, venho com expectativa de jogo. Muitas vezes isso acaba não acontecendo, mas faz parte do processo. Agora não é diferente. Venho tranquilo, vou me preparar da melhor maneira possível. Claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que é uma expectativa grande. Vou trabalhar, vou dar meu melhor para conseguir uma vaga entre os 11 do time", disse Ederson à CBF TV.

Na atual temporada, Ederson teve de ser cortado da disputa da Copa América pela Seleção Brasileira após sofrer uma lesão na face em um choque com Romero, na partida entre Manchester City e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. O goleiro brasileiro sofreu uma fatura na órbita ocular, não reunindo condições de competir no torneio continental.

"Estava mais tranquilo, mas nos últimos dois jogos das Eliminatórias aí sim estava com a expectativa muito grande, por conta de no ano passado, no meu clube, eu ter tido algumas lesões que atrapalharam minha vinda para a Seleção. Uma lesão no reto femoral, uma lesão na face que me tirou da Copa América. Fiquei muito chateado, você não conseguir representar seu país é muito difícil, ainda mais sabendo que é uma fase muito rápida", prosseguiu.

"Naquele momento fiquei muito triste, porque queria ter contribuído no restante da temporada com o meu clube e ir para a Copa América ajudar minha seleção. Infelizmente acabei tendo lesões que não me permitiram isso. Estar de volta à Seleção é muito bom, tenho dois ciclos de Copa do Mundo, poder participar de um terceiro é gratificante, muito importante. É um ciclo com jogadores novos, novo treinador, novas ideias, nova maneira de lidar com as coisas", concluiu.

Além de Ederson, o técnico Dorival Júnior convocou Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Weverton, do Palmeiras, para serem opções ao goleiro do Manchester City.