Pito tem lesão detectada e é dúvida para as quartas de final da Copa do Mundo de futsal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Pito teve uma ruptura parcial de fibras musculares na coxa direita, depois de realizar exames de imagem, nesta sexta-feira. O atleta segue sendo avaliado diariamente e ainda é dúvida para o próximo jogo da Seleção na Copa do Mundo de futsal.

Pito sentiu dores na coxa em um treino do Brasil na última segunda-feira (23/09). Por precaução, o jogador foi poupado e desfalcou a equipe na vitória sobre a Costa Rica, na terça-feira, pelas oitavas de final da competição. Mesmo sem o craque, a Seleção goleou, por 5 a 0, e avançou às quartas.

Segundo o departamento médico da CBF, a evolução de Pito é favorável clinicamente e ele vai permanecer em acompanhamento diário.

No último mês de agosto, Pito recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Futsal Planet, após a grande temporada de 2023 que fez pelo Barcelona. O brasileiro foi campeão da Liga Espanhola com o clube catalão, sendo eleito o MVP, principal jogador e melhor pivô da competição.

A Seleção Brasileira de futsal encara o Marrocos, neste domingo, às 9h30 (de Brasília), no Complexo Esportivo de Buckhara, no Uzbequistão, pelas quartas de final da Copa do Mundo.