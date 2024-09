Estádio do River Plate é evacuado por ameaça de bomba

O Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, foi evacuado nesta sexta-feira (27) após uma ameaça de bomba.

O que aconteceu

A ameaça aconteceu por volta das 12h (de Brasília). A polícia local recebeu uma denúncia anônima e deu início ao processo de evacuação do estádio.

O local estava com algumas pessoas no momento da ameaça. Trabalhadores realizavam obras e trabalho administrativos, enquanto visitantes faziam o tour pelo museu do clube. Alunos da escola do River também foram retirados do entorno.

O esquadrão antibombas foi acionado. Além dos policiais, ambulância e bombeiros também se dirigiram ao local.

Uma inspeção foi realizada e não houve a constatação de uma bomba no local. As portas foram reabertas após a ação das autoridades.

A polícia rastreia de onde veio a ligação. Segundo o jornal "Olé", existe a suspeito de que tenha se tratado de um trote de algum aluno da escola do River. A hipótese é de que foi uma tentativa de adiar uma prova que ocorreria nesta sexta-feira.

Possível palco de final da Libertadores

O Monumental de Núñez é um dos favoritos a receber a final da Libertadores de 2024. A decisão, marcada para o dia 30 de novembro, será disputada em Buenos Aires, mas a Conmebol ainda não definiu qual será o estádio.

O local passou por uma reforma que aumentou sua capacidade. O estádio passou ter lugar para 84.567 pessoas. A casa do River antes podia receber até 72.054 torcedores.