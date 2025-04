Manchester City supera vence Everton e dorme na 4ª posição do Inglês

Neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Everton no Goodison Park e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Nico O'Reilly e Mateo Kova?i?.

Com o resultado, o Manchester City, que completou o quinto jogo sem perder na competição (três vitórias e dois empates), pulou para a quarta posição da tabela, agora com 58 pontos. O Nottingham Forest, porém, aparece logo atrás, com 57 somados e um jogo a menos. O Everton, por sua vez, seguiu com 38 pontos, na 13ª colocação.

O Manchester City retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Aston Villa, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium. Do outro lado, o Everton duela com o Chelsea no sábado (26). O jogo, também válido pela 34ª rodada da competição, está marcado para às 8h30, no Stamford Bridge.

Os gols

O primeiro gol da vitória do Manchester City foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo, com Nico O'Reilly. O jovem de 20 anos recebeu de Matheus Nunes e finalizou firme para as redes.

Ainda deu tempo de Mateo Kova?i? fechar a conta. Aos 47, o croata mandou de primeira para o alvo o passe de Gündo?an.