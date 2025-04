Líder Bayern de Munique goleia Heidenheim e emenda 7º jogo invicto como visitante no Alemão

Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Heidenheim na Voith-Arena e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Harry Kane, Konrad Laimer, Kingsley Coman e Joshua Kimmich.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Kompany alcançou 72 pontos, na liderança da competição. Além disso, emendou o sétimo jogo seguido sem perder fora de casa, com cinco vitórias e dois empates. Do outro lado, o Heidenheim seguiu em situação delicada na competição. O time é apenas o 16º, com 22 somados.

O Bayern retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Mainz, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. A partida está marcada para às 10h30 (de Brasília), na Voith-Arena. Um dia antes, na sexta, o Heidenheim encara o Stuttgart, na Mercedes-Benz Arena, também pela 31ª rodada da competição. A bola rola às 15h30.

O placar foi aberto por Harry Kane, aos 12 minutos do primeiro tempo. O atleta recebeu de Michael Olise e, da entrada da área, finalizou de canhota.

Já aos 18, foi a vez de Leimer fazer o segundo do Bayern. Ele recebeu de Gnabry, saiu cara a cara com o goleiro Kevin Müller e não perdoou.

Coman, aos 35, ainda do primeiro tempo, pegou o rebote dentro da área, limpou a marcação e concluiu para as redes.

Até que aos 11 minutos da etapa final, Kimmich fechou a conta. O atleta recebeu de Raphael Guerreiro e finalizou firme.