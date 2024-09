Coritiba lança camisa especial em alusão ao "Outubro Rosa"

O Coritiba anunciou, nesta sexta-feira, sua nova camisa em alusão ao "Outubro Rosa". O manto destaca a importância da conscientização e prevenção ao câncer de mama no Brasil.

Com design Italiano e produzida no Brasil, a camisa será 100% de poliéster e terá o símbolo do clube e o logotipo da fornecedora com a cor da ação em 3D. Com a gola anatômica canelada em elastano, o material leva ainda um selo nas costas "Outubro Rosa".

As camisas são limitadas e poderão ser encontradas nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil. Os valores variam entre R$299,99 e R$349,99. Sócios coxa-brancas têm desconto de até 20%.

Além disso, o time alviverde também estreitou laços com a Associação das Amigas da Mama (AAMA). O Coritiba identificou torcedoras em tratamento para gravar conteúdos especiais que serão divulgados ao longo do mês de outubro, onde as torcedoras contam histórias de superação e amor pelo Coritiba.

Como parte da ação, torcedoras do Coxa em tratamento do câncer de mama ou que já se curaram da doença vão entrar com a nova camisa ao lado dos jogadores na partida contra o Goiás, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela Série B do Brasileiro.

O clube ainda doará camisas autografadas para que o instituto possa angariar fundos e ajudar nos custos das suas iniciativas. Uma cota de ingressos será doada para que as mulheres assistidas possam acompanhar os jogos da equipe durante o mês de outubro.

Uma faixa no Estádio Couto Pereira com uma mensagem sobre a importância da campanha que trata da conscientização e alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença será estendida.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é de que 73.610 novos casos da doença sejam registrados para cada ano do triênio 2023-2025.

"O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum em mulheres no mundo e no Brasil e a principal causa de morte por câncer entre elas. Vestir a camisa e contribuir para a conscientização do tema mostra a importância que o clube vem dando para causas tão importantes para a sociedade", aponta Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba.