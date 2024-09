Cruzeiro anuncia contratação de Fernando Diniz até o fim de 2025

O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. O comandante assume o posto de Fernando Seabra, demitido nesta segunda-feira (23). Além de Diniz, chegam ao Cruzeiro os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli.

Atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e com passagem recente pela seleção brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado nesta terça-feira (24), quando já comandará os treinamentos da equipe. Cruzeiro, em postagem no Instagram

No Fluminense, Fernando Diniz fez história em 2023 e conquistou a inédita Copa Libertadores, além do Campeonato Carioca. No entanto, a equipe caiu de produção em 2024 e chegou até a figurar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador acabou sendo demitido em junho.

Durante sua passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz conciliou seu trabalho no clube com o trabalho na Seleção Brasileira entre julho de 2023 e janeiro de 2024. O desempenho do treinador no Brasil não foi como esperado. Em seis jogos, foram três derrotas, duas vitórias e um empate.

Além de Fluminense e Seleção Brasileira, Fernando Diniz já treinou: Vasco, Santos, São Paulo, Athletico-PR, entre outros. Como jogador, ele defendeu o Cruzeiro em 2004.

Fernando Diniz começa seu trabalho no Cruzeiro já nesta terça-feira, quando comandará o treinamento da equipe. Assim, ele deve estar à beira do campo no próximo compromisso da equipe, contra o Libertad, do Paraguai, na próxima quinta-feira, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.