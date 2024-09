Corinthians faz 3 a 1 no São Paulo no Morumbis e encaminha hexa feminino

O Corinthians está, mais uma vez, com uma mão na taça do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas venceram o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (15), no Morumbis, e abriram grande vantagem na final. Os gols da partida foram marcados por Millene e Vic Albuquerque (2), para as visitantes, e Ariel Godoi, para as donas da casa.

Ao todo, 28.420 pessoas acompanharam o duelo no estádio são-paulino nesta manhã.

O segundo e decisivo jogo da final acontece no próximo domingo (22), na Neo Química Arena, às 10h (de Brasília).

Com o resultado, as Brabas agora podem até perder por um gol de diferença para conquistar o quinto título brasileiro consecutivo — e o sexto da história. Já o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis.

Vic Albuquerque, com dois gols e uma assistência, foi o grande destaque do Corinthians. Ela chegou aos 13 gols na competição e só está atrás na artilharia de Amanda Gutierres, do Palmeiras, com 15.

Esta é a quarta final entre São Paulo e Corinthians no futebol feminino, a primeira pelo Brasileirão. As Brabas estão invictas, com títulos nos três encontros: Paulistão de 2019, 2021 e 2023.

Como foi o jogo

São Paulo e Corinthians fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração e muito equilíbrio. Mais eficiente, o Timão foi para o intervalo com vantagem simples por errar menos e, principalmente, aproveitar as poucas oportunidades que teve.

A entrevista dada por Camilinha, camisa 10 do São Paulo, na saída para o intervalo, à TV Globo, resumiu muito bem como foi o primeiro tempo do jogo no MorumBis.

A forma que a gente está jogando está sendo eficaz, só precisamos aproveitar as oportunidades. Tivemos três chances e infelizmente não aproveitamos. E as chances que elas tiveram, como sempre, elas matam

Se o São Paulo tinha esperança de reagir na segunda etapa, as Brabas trataram de jogar um balde de água fria. Logo nos primeiros minutos, Vic ampliou o placar.

O Tricolor sentiu o gol, mas, a partir da metade do segundo tempo, reagiu e dominou o Corinthians. Mais uma vez, porém, faltou precisão e eficiência. Algo que não faltou para as Brabas, que fizeram o terceiro para colocar uma mão na taça.

Menos mal para o São Paulo que Ariel Godoi descontou nos acréscimos. O tento reacendeu a esperança por título, mesmo que ainda pequena, sobretudo na casa das rivais.

Gols e lances importantes

1 a 0. Duda Sampaio finaliza de fora da área, a bola explode na defesa e sobra na direita para Vic Albuquerque, que cruza para a área. Millene aparece sozinha na segunda trave, nas costas de Letícia, para completar para as redes, aos 22min.

Para fora! Em boa troca de passes do São Paulo, Aline fica de frente para o gol adversário, mas já sem o apoio necessário, finaliza mal, e a bola passa por cima, aos 24min.

Aline de novo! A camisa 7 rouba a bola de Mariza em frente à grande área, avança alguns metros e arrisca o chute, que vai por cima do gol de Nicole, em grande chance aos 30min.

Que perigo! São Paulo sai errado, Corinthians recupera a bola no ataque e Duda Sampaio, livre de marcação, arrisca o foguete de fora da área. A bola passa muito próxima da meta de Carlinha, aos 43min do primeiro tempo.

2 a 0. Após cruzamento de Gabi Portilho, Millene trabalha bem a bola na pequena área e serve Vic Albuquerque, que finaliza. A bola ainda bate nas defensoras adversárias antes de entrar no gol, aos 4min da etapa final.

Quase! O São Paulo quase diminui. Em cobrança de escanteio, a bola fica viva na pequena área e, após finalização de Rafa Mineira, a defesa do Corinthians consegue tirar em cima da linha, aos 31min.

3 a 0. Após recuperação de bola de Carol Nogueira, Vic Albuquerque arrisca o chute cruzado da entrada da grande área para marcar o seu segundo gol na partida.

3 a 1. Em vacilo da defesa corintiana, Mariza entrega a bola para as adversárias em frente à grande área. Ariel Godoi recebe passe de frente para o gol, sem goleira, e finaliza para as redes.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 3 Corinthians

Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Arbitra: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA-AM)

Cartões amarelos: Vic Albuquerque (Corinthians), Ariel Godoi, Isa (São Paulo)

Cartão vermelho: Júlia Kerolyn (São Paulo)

Gols: Millene, aos 22' do primeiro tempo; Vic Albuquerque, aos 4' e aos 43, e Ariel Godoi, aos 49' do segundo tempo

São Paulo: Carlinha, Leticia Alves, Kaka, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha (Duda Serrana), Maressa, Aline e Camilinha (Rafa Mineira); Laryh (Ariel Godói) e Mariana Santos (Isa). Técnico: Thiago Viana

Corinthians: Nicole, Paulinha, Dani Arias, Mariza e Isabela (Yasmin); Yaya, Vic Albuquerque, Duda Sampaio (Ju Ferreira) e Gabi Portilho (Carol Nogueira); Jaqueline (Gabi Zanotti) e Millene (Eudmilla). Técnico: Lucas Piccinato