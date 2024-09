Fifa divulga identidade visual do novo Mundial de Clubes

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira, a identidade visual do novo Mundial de Clubes, que acontece no ano que vem, nos Estados Unidos. A entidade lançou o emblema da competição e o hino do torneio.

O emblema leva as inicias do torneio C - W - C (Club World Cup) e o número 25 em referência ao ano da edição. De acordo com a Fifa, o formato é baseado em uma bola e se inspira na história e na cultura do futebol.

"Que momento especial. Hoje, lançamos a marca do novo Mundial de Clubes da FIFA, o início de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo estarão competindo nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo se encontrarão no cenário mundial e apenas um será coroado campeão mundial. Então, queremos que vocês, torcedores do mundo todo, compartilhem suas histórias de clube, tragam seu amor, sua paixão, seu apoio. Mostrem do que seu clube é feito para o mundo todo", disse o presidente da Fifa Gianni Infantino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Além do emblema, o hino do Mundial de Clubes também foi definido. A música "Freed from Desire" (Liberto do Desejo, em tradução livre), da cantora e compositora italiana Gala Rizzatto, foi a escolhida. Segundo a Fifa, a canção "detém um status icônico na cultura do futebol".

Os 32 clubes vão disputar a nova competição no ano que vem, sendo que 30 dessas equipes já foram definidas. Resta apenas o último representante da América do Sul e um time do país anfitrião.

Entre os brasileiros, Palmerias, Flamengo e Fluminense já tem presença confirmada no Mundial. Enquanto São Paulo, Botafogo e Atlético-MG seguem na disputa pela vaga dada ao campeão da Copa Libertadores dessa temporada.