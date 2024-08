Problemas no Palmeiras: Mayke sofre lesão na panturrilha, e Vitor Reis tem edema na coxa

O lateral direito Mayke passou por exames no Palmeiras e teve constatada uma lesão na panturrilha direita. O clube também informou que o zagueiro Vitor Reis, desfalque contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão, tem um edema na coxa direita. Ambos já estão em tratamento com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance

Com isso, o lateral volta a ser baixa no Verdão. Depois de se recuperar de dores também na panturrilha direita, o atleta voltou a campo contra o Dourado, quando foi titular. Contudo, precisou sair ainda na primeira etapa, sentindo o local novamente.

Na ocasião ele foi substituído por Marcos Rocha aos 21 minutos do primeiro tempo. Frustrado Mayke deixou o campo e caiu no choro no banco de reservas. Antes disso, ele havia se recuperado também de um edema na coxa direita. Na atual temporada, Mayke disputou 35 jogos.

Vitor Reis, por sua vez, vinha de uma sequência de nove jogos pelo Verdão. Sem ele, Abel Ferreira montou a zaga no último jogo com Murilo e Naves. Capitão, Gustavo Gómez, estava suspenso na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá, mas também é opção.

Além deles, o Palmeiras também tem outros jogadores no Departamento Médico, que são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Dudu (recondicionamento físico) e Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda).

Assim, enquanto Mayke e Vitor Reis se recuperam, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Athletico-PR em duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) na Ligga Arena, em Curitiba (PR).