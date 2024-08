Corinthians tem aproveitamento de líder do Brasileirão em mata-matas

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians conquistou 69% dos pontos disputados em competições mata-mata desde o fim do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Ao todo, o Timão disputou 13 jogos - seis pela Copa do Brasil e sete pela Copa Sul-Americana - sendo nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O aproveitamento do Corinthians é tão alto quanto do atual G4 do Brasileirão, composto por Botafogo (66%), Fortaleza (68%), Palmeiras (59%) e Flamengo (62%).

No entanto, a equipe alvinegra está na zona de rebaixamento da Série A após 23 rodadas, com um aproveitamento de 31%, sendo que até o momento venceu apenas quatro confrontos e ocupa o 17º lugar.

Corinthians perto das quartas da Sul-Americana

Sob o comando de Ramon Díaz, o Corinthians eliminou o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil e tem classificação encaminhada para as quartas da Sul-Americana, após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 fora de casa.

Em vantagem no placar, o Timão recebe o Bragantino nesta terça-feira (20), na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta do torneio continental.

Um empate em casa já garante o avanço à próxima etapa da competição.