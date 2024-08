Corinthians tem 59% de risco de rebaixamento; Fortaleza briga por título

Do UOL, em São Paulo

O empate entre Vitória e Cruzeiro na última segunda-feira (20) recolocou o Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão, e o Alvinegro agora tem quase 60% de risco de rebaixamento. O cálculo é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que também analisa a chance de título do campeonato. (confira abaixo)

O que aconteceu

Segundo o levantamento, neste momento o Corinthians tem 58,8% de chance de queda para a Série B. O clube paulista tem 22 pontos em 23 jogos e é o 17º do Brasileirão.

O Alvinegro está atrás apenas de Atlético-GO (94,8%) e Cuiabá (67,6%). O Fluminense vem logo na sequência, com 50,7% de risco de rebaixamento. Enquanto o Vitória fecha o "top-5" com 49,2%.

Somente Fortaleza e Botafogo estão totalmente "salvos" do rebaixamento após 23 rodadas. Já Flamengo e Palmeiras apresentam apenas 0,001% de chance de queda.

Na outra ponta da tabela, o Fortaleza lidera a briga pelo título, com 45,9%. O Leão do Pici tem 45 pontos e emendou quatro vitórias seguidas para assumir a vice-liderança do Brasileirão.

O Botafogo é o segundo com maior probabilidade de levantar o caneco, com 33,8%. Flamengo (7,2%), Palmeiras (5,7%), Cruzeiro (3,5%), São Paulo (1,9%) e Bahia (1,7%) aparecem na sequência.

Risco de rebaixamento

Atlético-GO - 94,8% Cuiabá - 67,6% Corinthians - 58,8% Fluminense - 50,7% Vitória - 49,2% Grêmio - 21,5% Criciúma - 13,7% Internacional - 12,9% Vasco - 8,4% Juventude - 7,7% Red Bull Bragantino - 7,5% Athletico - 5,4% Atlético-MG - 1,7% São Paulo - 0,028% Bahia - 0,027% Cruzeiro - 0,015% Palmeiras - 0,001% Flamengo - 0,001% Fortaleza - 0% Botafogo - 0%

Chance de título