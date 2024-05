Amigo de infância de Serginho, Neymar deseja "boa sorte" ao novo reforço do Santos

Na última terça-feira, Serginho foi oficialmente apresentando como jogador do Santos. O meio-campista, formado no Peixe, teve sua primeira oportunidade como profissional em 2010, entretanto não conseguiu se firmar. Na ocasião, ele dividiu os gramados com Neymar.

O craque brasileiro do Al-Hilal, em seus Stories no Instagram, desejou boa sorte ao novo reforço, escrevendo: "Boa sorte, irmão. Pra cima!", seguido por corações branco e preto, cores tradicionais do Alvinegro Praiano.

Recado do Serginho! ?? Pra cima deles! ? pic.twitter.com/FggW8RPLx2 ? Santos FC (@SantosFC) April 30, 2024

Em entrevista coletiva de apresentação, Serginho contou sobre sua relação com Neymar, afirmando que cresceram juntos. O novo reforço pontuou que avisou o craque quando acertou sua ida para o Peixe, nesta temporada.

"Na hora que deu tudo certo a gente se falou, ele me deu muito apoio, disse que vou ser feliz aqui. A gente veio junto para cá, crescemos juntos. Espero dar alegria a ele e ao Santos", contou.

Nesta temporada, o Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em duas rodadas. O Peixe volta aos gramados, na próxima segunda-feira (6), para encarar o Guarani em mais um compromisso pela competição nacional. A partida será na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília).