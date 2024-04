Indefinição sobre Cássio pode dar sobrevida a Carlos Miguel no Corinthians

Do UOL, em Santos

O goleiro Carlos Miguel está de olho na situação de Cássio enquanto avalia o futuro no Corinthians.

O que aconteceu

Carlos Miguel quer jogar mais e pode ser titular do Corinthians diante do momento ruim de Cássio. A próxima partida será contra o Fluminense, domingo, na Neo Química Arena.

O reserva tem refletido sobre a carreira e está incomodado por jogar pouco. O goleiro de 2,04m recebeu várias sondagens do Brasil e da Europa recentemente.

O cenário, até essa semana, era ruim para Carlos Miguel, que se via como reserva absoluto, sem perspectiva de se tornar titular e com notícias da possível renovação de Cássio. A situação mudou após outra noite ruim do titular e o seu desabafo após a derrota para o Argentinos Juniors.

O time não fazer gol deve ser culpa minha também. Desculpa pelo desabafo, mas às vezes enche o saco. Sempre fiz muito pelo Corinthians e estou tranquilo com a cabeça. Se esse for meu último ano, se meu tempo acabar, sou muito grato. Tudo que vivi foi maravilhoso, tenho que agradecer, mas às vezes cansa. Sou ser humano e nunca faltou dedicação e empenho

Cássio, ao SBT

Cássio desabafou, admitiu a possibilidade de sair e não sabe mais se vai renovar. Essas circunstâncias fazem Carlos Miguel se animar.

Carlos Miguel tem Cássio como ídolo e entende seu tamanho no clube. Até por isso pensava em sair, em definitivo ou empréstimo, para atuar mais. Agora, a chance pode vir antes que o esperado.