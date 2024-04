Abel extravasa emoção e se declara ao Palmeiras: 'Vale a pena'

Abel Ferreira abriu o coração após uma nova virada histórica do Palmeiras. O Alviverde superou a altitude de Quito e venceu o Independiente del Valle por 3 a 2 — após sair perdendo por 2 a 0 — pela Copa Libertadores. O técnico português afirmou que as emoções que vive no Alviverde dificilmente irá ter em outro clube.

O que Abel disse

Eu vou partilhar uma coisa com vocês: foi muito difícil para mim escolher os onze que iriam iniciar. Tive muitas dúvidas. Até ontem às 21h quando me reuni com a comissão técnica para decidir quem iria iniciar. Ontem disse aos meus jogadores que precisaríamos de todos os jogadores. A primeira parte foi muito dura para nós, a capacidade de nos adaptarmos a esse clima foi muito dura. Fizemos o verdadeiro ajuste no intervalo. Os jogadores que entraram do banco ajudaram muito. É isso que esperamos: a mistura da experiência que temos com a nossa irreverência. Foi uma vitória do time da virada e do amor. É um orgulho muito grande estar junto desse grupo e poder viver essas emoções, que não é a primeira vez, mas que dificilmente um dia viverei isso em outro lado.

Abel Ferreira

O treinador até invadiu o campo para comemorar o gol da virada marcado por Luis Guilherme nos acréscimos da partida. O português fugiu do script e não pensou duas vezes para entrar no gramado e comemorar com os seus jogadores de defesa.

O técnico transbordou "orgulho" pelo seu elenco. Abel exaltou os jogadores formados na Academia de futebol — fundamentais para a virada —, e a comemoração dos atletas.

Quando vemos o Estêvão fazer gol ou o Luis... É como ver o filho tirar uma boa nota. É um orgulho! Sei o quanto trabalham e querem. Às vezes tenho que colocar travas, falar coisas que não gostam de ouvir, assim como filhos. Às vezes falam que 'é o pior pai do mundo', eles já devem ter pensado 'é o pior treinador do mundo', mas minha função é ajudá-los. E quando vejo isso traduzido em resultado, meu coração enche de alegria. Orgulho muito grande, não só deles, mas também porque é o resultado do nosso trabalho. Vale a pena insistir com eles, vale a pena nos momentos difíceis puxar eles. Ele [Luis Guilherme] levava esta missão: 'chuta no gol', sabia que ele era bom nisso. É um orgulho muito grande ver nossos jogadores e a forma como essa equipe joga e nunca desiste. Aconteça o que acontecer, é um orgulho muito grande ser treinador deles.

Abel creditou a vitória palmeirense não só aos atletas, mas sim a todos que fazem parte do dia a dia do clube: "É um time que só deixa de lutar quando termina. Fico muito feliz, foi uma vitória de todos somos um, do NSP (Núcleo de Saúde e Performance), da psicóloga, dos nossos nutricionistas, da presidente, que não deixa que nada nos falte e disse isso aos jogadores. Ficamos em um hotel extraordinário, temos tudo do bom e do melhor. O clube nos proporciona isso, temos de ir para o campo e todos juntos nos esforçar pelo resultado".

O triunfo deixou a situação do Palmeiras muito confortável no Grupo F da Libertadores. O Alviverde lidera com 7 pontos e é seguido por Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (1).

A equipe volta ao Brasil nesta madrugada e se reapresenta amanhã às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para enfrentar o São Paulo, na próxima segunda-feira (28), no MorumBis, às 20h, pelo Brasileirão.

