Sabina chora ao lembrar que 'ralou muito' até Bom Dia Sábado: 'Não é fácil'

Sabina Simonato, 40, estreia como apresentadora do Bom Dia Sábado (Globo) neste sábado (1º). Já há 15 anos na emissora, a jornalista tem o desafio de dar a cara a um telejornal novo, e se emociona ao recordar que "ralou muito" até conquistar essa oportunidade.

A estreia acontece um dia após Sabina Simonato ter sido convocada emergencialmente para assumir interinamente o Bom Dia São Paulo, nesta sexta-feira (31), no lugar de Rodrigo Bocardi, demitido da Globo na última quinta-feira (30) por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora.

Bom Dia Sábado chegou no meu melhor momento. A gente até se emociona ao falar um pouquinho do quanto as coisas são difíceis na nossa vida. Começar do zero, ir pro interior, ralar, dormir em casa de editora, num quartinho ali, de mala e cuia. Nunca tinha saído da casa dos meus pais, mas era para ir atrás de um sonho e fui galgando cada etapa. Cada etapa precisa ser celebrada.

Sabina Simonato, em entrevista exclusiva para Splash

A jornalista começou a carreira na TV Cultura, antes de chegar à Globo em 2010. Percorreu afiliadas da emissora carioca em busca do seu espaço na TV e, desde 2017, é rosto frequente ao lado de Rodrigo Bocardi, no Bom Dia São Paulo.

Além da ralação, Sabina também aponta um amuleto especial ajudando em seu caminho: a filha. Depois da gravidez, como eu digo que a Sofia é luz no meu caminho, as portas foram se abrindo de uma forma natural", afirma ela em conversa com Splash, onde também apontou seu espaço no Bom Dia São Paulo como "a glória, o auge".

Tive a oportunidade de fazer o SP1, que vocês acompanham, o SP2, cobrir as férias do Bocardi, fazer participações no Bom Dia Brasil... Tudo isso foi um trabalho de formiguinha, e nada é fácil. Agora, assim como em qualquer conquista, a gente se emociona. O Bom Dia é uma conquista, uma vitória.

"É tudo do zero"

Bom Dia Sábado estreia neste sábado (1º) no horário das 6h50 até 7h50. O novo telejornal da Globo será nacional, com repórteres espalhados pelo país, e terá como foco as cidades e temas que se aproximam da vida cotidiana das pessoas, além de prestação de serviço e previsão do tempo.

É novidade! É um jornal novo, que nasceu do zero, não é o SP1, que já tem. É tudo do zero. Tudo está sendo construído e pensado com muito carinho: como as pessoas vão participar desse telejornal? De que forma podemos fazer uma prestação de serviço de forma didática, para que todos entendam? Claro, sempre pensando na notícia. Eu e o Marcelo somos jornalistas e também estamos de olho no factual, nas notícias do Brasil e do mundo.

Marcelo Pereira será o parceiro de Sabina nessa jornada, dividindo a apresentação. "Estamos doidinhos. É dia e noite trabalhando, eu e o Marcelo. A gente se fala todo dia de manhã por telefone para desabafar: 'será que é isso' ou 'será que é aquilo'. Depois, de tarde, nós temos os pilotos aqui".

O ritmo de estreia tem afetado até mesmo a casa da apresentadora. Os horários têm sido um dos pontos complicados para Sofia, afirma ela. "A vida está toda mexida, a Sofia não está entendendo nada. Mas a vida entra em ordem, é uma bagunça gostosa, é uma bagunça para organizar. Tipo mudança para casa nova? Você está ali, naquela loucura, mas está feliz? É assim que a gente está."

Sabina e Marcelo celebram também a amizade, que eles classificam como um "encontro de almas". "Parece que é coisa de outro mundo, sabe? Nos conhecemos pelo olhar. Quando um está meio assim, o outro já sabe o que quer dizer só pelo olho, igual mãe quando olha para o filho."

Temos nos dedicado muito, é grande a parceria, nos entendemos. Não é o meu jornal, não é o jornal do Marcelo, é o nosso jornal, é da equipe inteira. A gente tem essa garra e acho que a nossa trajetória é bem parecida. Fomos amassando barro, amassando barro, e todo mundo tem muito pé no chão.

Sabina Simonato e Marcelo Pereira serão apresentadores do Bom Dia Sábado Imagem: Bob Paulinho/Globo

Novo desafio nas manhãs de sábado não vai tirar Sabina do Bom Dia São Paulo. Ela conta que continua sua parceira com Rodrigo Boccardi no programa, de segunda a sexta, com informações do trânsito, do transporte e tudo mais que for aparecendo ali. "Brinco que sou a secretária dele e acho que essa parceria é muito importante. O Rodrigo também é importante para o que hoje está acontecendo comigo. Aprendi muito nesses anos com ele, é meu parceirão."

Sabina deixa o canal aberto para sugestões e pede que o público a procure. "Nós gostamos dessa participação, e eu quero que vocês se sintam muito à vontade. É para ser como a sala de casa, batendo um papo, levando informação de forma leve, desconstruída e com muito ao vivo. Fico pedindo para todos assistirem ao Bom Dia Sábado para dar o start no final de semana."

Estamos pensando em entrar com o pé direito para fazer desse jornal um sucesso que ajude e converse com os brasileiros. Queremos atender você que está aí, do outro lado, que vai pro trabalho, que vai estudar, que está no transporte público, que depende dos serviços, que depende do comércio. Estamos com a expectativa nas alturas.

A entrevista com Sabina Simonato foi realizada no dia 28/1, antes do anúncio da demissão de Rodrigo Bocardi.