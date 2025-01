Vanessa Jackson revela briga com Thiaguinho: 'Não foi homem o suficiente'

Vanessa Jackson, 43, revelou ter rompido a amizade com Thiaguinho, 41, após um conflito envolvendo a música "Viver Sem Ti".

O que aconteceu

Segundo a cantora, Thiaguinho compôs o tema para gravarem juntos, mas a 'trocou' por Mariana Rios, 39, sem dar qualquer explicação. "A mágoa foi muito grande, porque ele dizia ser meu irmão. E ele não teve a coragem de ser homem o suficiente para falar para mim: 'Olha, Vanessa, é isso, isso e isso...'. Eu entenderia perfeitamente. Ele simplesmente se afastou, parou de atender as minhas ligações, e eu só soube por terceiros que a escolhida para gravar seria a Mariana", contou a vencedora da primeira edição do Fama (Globo) ao podcast Lisa, Leve e Solta (YouTube).

Posteriormente, Vanessa reencontrou Thiaguinho em um show e fez questão de tratá-lo da forma mais fria possível. "Ele me chamou no Twitter, perguntou por que [havia sido tratado assim] e eu respondi: 'Não falo com moleque'."

Três anos depois, os dois se encontraram uma terceira vez - e Thiaguinho ouviu poucas e boas de Vanessa. "A gente discutiu [nesta ocasião]. No dia da gravação do DVD, eu disse para ele: 'Você nem me convidou, cara! Que sacanagem! Você não falava que era meu irmão?' Vi que ele ficou sem graça, mas deveria ter sido homem o suficiente [para esclarecer tudo do início]. Ele sempre dizia que todo mundo dava mancada com ele, e foi ele quem me deu uma dessa."