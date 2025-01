Karla Sofía Gascón não violou regra do Oscar em fala sobre equipe de Torres

Karla Sofía Gascón não violou as regras do Oscar ao acusar a equipe de Fernanda Torres de criticá-la nas redes sociais. As informações são da revista Variety.

O que aconteceu

Gáscon foi acusada de violar regulamento do Oscar ao supostamente depreciar o trabalho de suas concorrentes, no caso, Torres. No entanto, segundo a Variety, as falas de Karla não foram diretamente sobre o trabalho da brasileira, portanto, ela não teria quebrado protocolo da Academia.

Revista destacou que Gáscon teceu elogios ao trabalho de Torres e que a própria brasileira elogiou e defendeu a espanhola de ataques virtuais. A Variety, porém, ressaltou que os comentários de Karla Sofia "podem ser interpretados de várias maneiras".

Academia, organização responsável pelo Oscar, não se manifestou sobre o assunto.

Entenda

Karla Sofía Gáscon acusou a equipe de Fernanda Torres de criticá-la nas redes sociais. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a atriz afirmou que "existem pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda que falam mal de mim e do [filme] 'Emília Pérez'".

Posteriormente, após a repercussão negativa, ela afirmou que sua fala foi sobre "a toxicidade e o discurso de ódio nas redes". "Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso", afirmou em comunicado à Variety.

"Emília Pérez" é concorrente direto do Brasil no Oscar 2025. O filme francês foi o mais indicado da premiação e concorre nas mesmas três categorias que o Brasil: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.

A cerimônia de entrega do Oscar 2025 será em 2 de março.