Giovanna discute com sisters após almoço do Big Fone no BBB 25: 'Falsidade'

Giovanna, 27, fez questão de conversar com Eva, 31, e Renata, 33, assim que as sisters retornaram do almoço do Big Fone, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Durante o almoço especial, Eva e Renata criticaram o fato de Giovanna pedir para que guardassem comida para ela, mesmo após a sister ser sorteada para o cinema. Revoltada com o julgamento das bailarinas, a irmã de Gracyanne garantiu que cobraria uma satisfação das sisters.

Assim que elas retornaram para a casa e descobriram que a casa ouviu toda a conversa que tiveram durante a refeição, as bailarinas foram abordadas por Giovanna. Na cozinha, a médica veterinária justificou que, mesmo quando for ao cinema, vai pedir para guardarem uma proteína, já que sente fome e os quitutes do evento não são capazes de alimentá-la.

Queria falar com vocês. Vocês sabem que cinema não é almoço, então toda vez que eu for pro cinema eu vou sim pedir pra guardar proteína pra mim. A gente sente fome, proteína é importante . Giovanna, ao iniciar discussão com Eva e Renata

Na sequência, Giovanna afirmou que não agiria na falsidade como Eva e Renata fizeram. "Falsidade não, Gi. Vocês votaram na gente, a gente tá só jogando! Fazendo escolhas. Quer dizer que se fossem não fossem pra lá, não iam escolher a gente pra nada? Ah, me poupe! Me poupe!", disparou Eva.

Irônica, a irmã de Gracy ainda alfinetou as bailarinas sobre elas terem falado que não possuíam um grupo. "Agora vocês querem juntar grupo rapidinho? Estranho, né? Bem estranho! Falsa, falsidade!".

Giovanna continuou criticando o fato de ninguém mais poder ser amigo de todas as pessoas da casa, assim como Eva e Renata garantem ser. "Não tem grupo, a gente não pode falar com os meninos, fazer amizade com o Maike e vocês podem fazer amizade? Ninguém pode fazer amizade, só vocês, senão a gente tá roubando pessoas de vocês!".

Renata, então, negou que ela e Eva se incomodassem de ver as sisters se aproximando de quem elas possuem uma relação. "Ninguém falou isso, claro que vocês podem fazer amizades. [...] Eu falei que parece que vocês não querem que se aproxime!".

Aumentando cada vez mais o tom da conversa, Giovanna ainda afirmou: "Vocês não são alecrins dourados! Acorda! [...] Vocês tem que ser menos alecrim dourado, a gente não tá fazendo amizade com alguém porque vocês tão perto."

Já Renata rebateu: "Não tem alecrim dourado aqui! [...] Vocês que criaram um grupo, e na hora que a gente quer devolver a gente que tá se pagando de falsa".

