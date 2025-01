'É normal ter críticas': Bella Campos detalha preparação para 'Vale Tudo'

Maria de Fátima, uma das principais personagens de "Vale Tudo", mudou os rumos da carreira de Glória Pires em 1988. Mais de 35 anos depois, é a vez de Bella Campos, 26, dar vida à filha nada honesta de Raquel —agora interpretada por Taís Araújo— no remake escrito por Manuela Dias.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A atriz tem feito diferentes preparações para dar conta do papel, o maior de sua carreira até aqui. Maria de Fátima chega três anos após Bella ser revelada na TV como a Muda do remake de "Pantanal" (2022). "Muita expectativa. A gente fica ouvindo os burburinhos de quem está assistindo na edição. Recebi uma mensagem linda da Manu [Manuela Dias, autora] porque o primeiro capítulo já está pronto. Tem uma sensação muito boa".

A atriz diz estar acostumada a lidar com o saudosismo do público que teme a adaptação de clássicos e as possíveis críticas antes da estreia. "É normal ter críticas e elogios. O que vai valer é o que for ao ar e quando as pessoas assistirem", disse em papo com Splash.

Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Mudanças a caminho

De cara, o remake propõe uma mudança: Maria de Fátima agora é uma mulher negra. Na primeira versão do folhetim, Odete Roitman era uma mulher preconceituosa e jamais aceitaria que seu filho, Afonso, se relacionasse com uma mulher negra como Maria de Fátima, muito menos se juntaria a ela para armar vilanias. "É muito bonito e digno ver a Maria de Fátima preta em 2025, o que ressignifica a história. Essa é a principal característica".

Mas essa não é a única mudança: o sonho de Maria de Fatima de se tornar uma grande modelo agora dá lugar ao desejo de viralizar como uma influenciadora digital. "Levanta debates interessantes para nós enquanto sociedade, que justificam um pouco dessa ganância e vontade de passar por cima de tudo e de todos pelo engajamento".

Bella conversou com Splash durante as gravações do remake em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A reportagem acompanhou a filmagem de cenas de uma festa organizada pela Tomorrow, agência de conteúdo digital dirigida por Solange Duprat (Alice Wegman), na qual Bella trabalha após abandonar a mãe em Foz do Iguaçu (PR). O elenco virou a noite gravando a sequência, que deve ir ao ar na segunda semana do folhetim —as gravações começaram em novembro de 2024.

Estamos nos divertindo muito durante as gravações. E a expectativa é de que o público se divirta com a gente quando for assistir também.

Bella Campos

Bella Campos é Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Críticas precipitadas

Seja pelo saudosismo ou pela preocupação em relação às mudanças feitas no texto original, o remake já sofreu algumas críticas nas redes sociais. Isso, no entanto não assusta a atriz. "Vivi isso em Pantanal. Também tinha um pouco de 'ai, meu Deus, vamos mexer nessa obra que é tão importante e que ocupa um lugar tão carinhoso no coração das pessoas'. É super normal, mas também acho que vamos contar uma história para um público que não teve contato direto com a obra. É uma oportunidade contar essa história com muita honra, respeito e carinho".

Bella tem quase dez milhões de seguidores apenas no Instagram, mas diz que não costuma acompanhar comentários sobre a trama nas redes. "Se você acompanha o positivo, vai acabar acompanhando o negativo também. Prefiro focar as gravações e as minhas preparações. Não tenho tempo porque faço mil preparações por dia, fora as gravações que já se iniciaram, são 11 horas de set. E moro muito longe do Projac, são quase duas horas para ir e duas para voltar".

Procuro cuidar muito de mim, me exercitar, cuidar do meu corpo, da minha alimentação e ficar perto da minha família e dos meus amigos. Realmente, não tenho muito tempo para consumir redes sociais, mas a gente sabe que, no fim, tem comentários positivos e comentários negativos. Temos que estar preparado para lidar com tudo isso.

Bella Campos

Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Intensa preparação

A preparação de Bella Campos começou há cinco meses, desde que soube que faria a personagem, com o auxílio de diferentes profissionais. Ela precisou fazer fono para tirar o sotaque do interior paulista e chegar ao sotaque desejado. "Já tinha feito sotaque carioca antes, só que agora o sotaque da Maria de Fátima é outro. Fiz muito trabalho com fono até para trabalhar um ritmo mais aceleradinho, mais para cima do que eu falo normalmente na minha vida".

Bella também conta com o auxílio de quatro preparadores de elenco. "Uma me ajuda só com os textos, porque é um texto antigo e as cenas são mais longas. Tenho uma preparadora que me encontra todos os dias para estudar as cenas. Tive uma preparadora para me ajudar na construção da personalidade e tenho outras duas no set também, que acompanham a gente e cuidam da relação da Maria de Fátima com os personagens na trama. É muita preparação. Está sendo gostoso".

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Bella assistiu a um pouco da primeira versão, mas ainda não teve a oportunidade de falar com Glória Pires. "Gostaria muito de falar com ela. É uma honra incrível estar ocupando esse lugar. Eu sei o quanto a personagem foi importante lá atrás. Espero cumprir esse lugar com muito respeito e carinho".