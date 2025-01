Fall Out Boy é headliner da I Wanna Be Tour 2025; veja quem mais fará show

Preparem as franjas, os tênis All Star e os olhos borrados de rímel, porque a I Wanna Be Tour está de volta em 2025! Após o sucesso da primeira edição, que reuniu mais de 150 mil fãs em 2024, o evento promete fazer o Brasil vibrar ao som do emo e pop punk mais uma vez.

O que vai rolar

O evento acontecerá em 23 de agosto em Curitiba, no estádio Couto Pereira, e em 30 de agosto em São Paulo, no Allianz Parque. Ingressos estarão disponíveis para venda geral a partir de 30 de janeiro, às 12h, no site da Eventim.

Quem se apresenta

Fall Out Boy: Formada em 2001 em Wilmette, Illinois, essa banda de pop punk e rock alternativo é famosa por hits como "Sugar, We're Goin Down" e "Dance, Dance". Após um hiato entre 2009 e 2013, eles retornaram com sucesso com o álbum "Save Rock and Roll".

Good Charlotte: Surgida em 1996 em Waldorf, Maryland, esta banda de pop punk é conhecida por músicas como "Lifestyles of the Rich and Famous" e "The Anthem". Depois de um hiato, retornaram em 2018 com o álbum "Generation Rx".

Yellowcard: Banda de pop punk e rock alternativo formada em 1997 em Jacksonville, Flórida. Conhecidos por "Ocean Avenue" e "Only One", se separaram em 2017, mas se reuniram em 2022.

Story of the Year: Formada em 1995 em St. Louis, Missouri, esta banda de post-hardcore e emo é conhecida por "Until the Day I Die" e "Anthem of Our Dying Day". Entraram em hiato em 2011, mas se reuniram em 2013.

The Maine: Banda de pop punk e rock alternativo formada em 2007 em Tempe, Arizona. Conhecidos por "Black & White" e "Misery", continuam ativos lançando vários álbuns desde sua formação.

The Veronicas: Este duo pop de Brisbane, Austrália, foi formado em 2004 pelas irmãs Lisa e Jessica Origliasso. Elas são conhecidas por "Hook Me Up" e "4ever". A banda teve um hiato de 2013 a 2019, mas retornou com o álbum "Godzilla".

Neck Deep: Banda de pop punk formada em 2012 em Wrexham, País de Gales. Conhecidos por "Can't Kick Up the Roots" e "In Bloom", continuam ativos lançando vários álbuns desde sua formação.

Os brasileiros Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number completam a programação nacional.

Caio Jacob, Vice-Presidente de Global Touring & Festivals da 30e, compartilhou seu entusiasmo pelo retorno: "A I Wanna Be Tour se tornou uma comunidade muito forte. O público se apegou à identidade visual e à proposta do evento e estamos preparando uma segunda edição ainda mais especial", explica. "A nossa intenção é que essa marca, assim como o evento, esteja sempre em evolução, então teremos uma versão aprimorada para o ano que vem."

Os shows serão divididos em dois palcos: o It's Not a Phase Stage, onde se apresentarão Fall Out Boy, Yellowcard, Forfun, Dead Fish, Story Of The Year e Gloria, e o It's a Lifestyle Stage, com Good Charlotte, Fresno, The Veronicas, The Maine, Neck Deep e Fake Number.



I Wanna Be Tour 2025

Curitiba

Quando: 23 de agosto, a partir das 10h

Onde: Estádio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba - PR

São Paulo

Quando: 30 de agosto de 2025, a partir das 10h

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Venda geral: quinta (30), às 12h

Ingressos à venda pelo site da Eventim.