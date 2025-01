Dantinhas: Tadeu precisa de discurso para mostrar que BBB 25 está 'flopado'

A segunda eliminação do BBB 25 acontece nesta terça-feira (28) e, segundo a parcial da enquete UOL, disputam a permanência no jogo as duplas Vitória e Matheus, Edilberto e Raissa. Durante o Central Splash de hoje, Dieguinho e Dantinhas falam sobre o discurso que Tadeu Schmidt vai apresentar para os participantes na hora da eliminação.

O apresentador do reality compartilhou, em seu perfil no Instagram, que estava trabalhando em seu texto para o programa de hoje. Ele estava acompanhado de seu cachorro. "Ele [o pet]. estava falando: escreve esse negócio direito, porque semana passada foi uma bela porcaria", opina Dieguinho.

Para o apresentador do Central, Tadeu precisa apresentar um texto que deixe claro aos participantes do BBB que o programa vai mal de audiência e repercussão. Dantinhas concorda.

Semana passada a gente já estava esperando um discurso de pé na porta, e ele vem com um discurso amoroso. Então, eu acho que nessa segunda semana a coisa ficou mais crítica, após mais um Sincerão que não causou tanto

Dantinhas

Esse discurso de hoje é extremamente importante. E tem que ser um discurso pé na porta. Tem que ser um discurso para fazer eles acordarem. 'Caraca, tá flopado'.

Dantinhas

Dieguinho complementa dizendo que, essa sensação de 'flop', condiz com o que ele sente ao assistir o programa e acompanhando a casa neste momento.

