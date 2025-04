'Garota do Momento': Raimundo se transforma em novo homem a partir de hoje

Nesta quinta-feira (24) em "Garota do Momento" (Globo), Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. A decisão do publicitário marca uma mudança drástica na vida do personagem, que antes vivia destilando moralismos.

Raimundo (Danton Mello), Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice.

Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira. Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia. Maristela se apressa em marcar a data do casamento de Beto e Bia. Zélia e Juliano deduzem que Clarice voltou a pintar.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.