Apresentador lembra acidente que desfigurou seu rosto: 'Pensei ter morrido'

Freddie Flintoff, 47, recordou o acidente de automóvel que desfigurou seu rosto e quase o matou em 2022, durante as gravações do programa automobilístico Top Gear.

O que aconteceu

O apresentador de TV pilotava um triciclo a 72km/h, quando uma das rodas escapou do veículo, que capotou e o arrastou por 45 metros na pista. Isso aconteceu no Aeródromo de Dunsfold, localizado em Surrey, condado no sudeste da Inglaterra.

O acidente afetou especialmente o rosto de Freddie, rasgando seu nariz, bochecha e lábio e arrancando a maior parte de seus dentes frontais. "Quando [o veículo] começou a capotar, olhei para o chão e sabia que se eu fosse atingido aqui deste lado e quebrasse o pescoço, ou fosse atingido na têmpora, eu morria. Minha melhor chance era cair de cara no chão. Aí eu me lembro de bater na minha cabeça, mas fui arrastado para fora e o carro capotou, eu fui para a traseira do carro e depois fui jogado de cara no chão na pista, uns 50 metros abaixo do carro. E então ele bateu na grama e capotou de volta", recordou ele, em entrevista ao documentário "Flintoff" - que será lançado amanhã no catálogo internacional da Disney+.

O impacto foi tamanho que Freddie acreditou estar morto logo após o acidente. "Achei que estava morto porque estava consciente, mas não conseguia ver nada. Eu pensava: 'É isso, é isso?' Sabe o que quero dizer? Só preto para o resto dos meus dias? Mas meu chapéu caiu sobre meus olhos! Então, puxei o chapéu para cima e pensei: 'Estou na pista do Top Gear — isso não é o paraíso!'"

Ele se lembra ainda do pânico que experimentou ao sentir que havia ficado sem rosto. "Meu maior medo era achar que não tinha rosto, achei que meu rosto tinha saído. Fiquei morrendo de medo. Achei que meu rosto tinha sido arrancado."

O médico Jahrad Haq, que atendeu Flintoff na ocasião, afirmou que nunca havia visto ferimentos faciais tão sérios como os daquele paciente. "Ele tinha uma mistura de lesões em tecidos duros e moles — dentes quebrados, dentes perdidos. Elementos do maxilar superior que também foram fraturados e deslocados. Seus ferimentos em tecidos moles eram muito complexos. É muito incomum perder tecido mole, perder pele."