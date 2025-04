Ex-panicat diz que já passou por humilhação: 'Não fico mais com homem liso'

Aline Mineiro, 33, contou sobre seus relacionamentos e afirmou que não fica mais com homens que não tenham uma vida financeira estável.

O que aconteceu

A ex-panicat disse que nunca sustentou um homem, mas já precisou pagar algumas coisas dentro de uma relação. ""Eu não fico mais com homem liso. Eu passei a minha vida inteira...", disse, em entrevista ao podcast Podshape, de Juju Salimeni e do noivo, Diogo Basaglia.

Eu já paguei... Eu falo isso com propriedade hoje, tá? Com lugar de fala, porque eu já passei muita humilhação na minha vida. Eu não fico com homem 'liso', não fico com homem que não pode me acompanhar. Eu posso me proporcionar hoje. Gente, eu trabalho desde os 14 anos. Eu comecei trabalhando de garçonete de buffet, ganhando 25 reais, trabalhando 12 horas. Eu sei o quanto é difícil ganhar dinheiro, é sofrido, ainda mais lá atrás, né? Aline Mineiro

A ex-Fazenda deu o exemplo de quando queria viajar ao lado de algum ficante. "Uma pessoa que não pode ir nos lugares que eu frequento. Exemplo: eu quero viajar, a pessoa não pode me acompanhar. Eu vou ficar o quê? Deixando de ir, deixando de curtir a minha vida?"

Juju questionou se Aline pagava para a pessoa e ela disse que não mais. "Não vou pagar. Já fiz muito. Agora, os homens vão dizer que a gente pode pagar. Vocês têm que pagar, sim. Têm que proporcionar."