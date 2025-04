Eva e João Gabriel discutem no Prêmio gshow BBB 25 e brother dispara: 'Não fez questão'

Eva e João Gabriel trocaram farpas e "lavaram a roupa suja" durante a exibição do Prêmio gshow BBB 25, que ocorreu na noite da quarta-feira, 23. Eva explicou sobre o embate ocorrido dentro do programa durante uma das festas.

Na ocasião, João Pedro ficou incomodado com algumas atitudes da professora de dança. O momento foi relembrado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, que apresentaram a atração.

"Eu acho que João Pedro estava pegando uma viagem que foi resultando nessas mini discussões aleatórias e eu estava com preguiça [...] Tanto que nessa festa, que aconteceu essa situação, ele começou a querer brigar", disse a ex-sister.

João Gabriel defendeu o irmão: "Eu acho que você não fez questão porque a Renata veio para a Vitrine e recebeu a informação que era para nós nos afastarmos. Acho que você nem quis fazer questão. Ficamos ali para somar voto com vocês."

A fala de João Gabriel justifica a informação recebida por Renata na Vitrine do Seu Fifi, quando ela questionou a lealdade dos gêmeos com relação ao jogo.

Sobre saber que João Gabriel e João Pedro estariam "queimados" fora do reality, Eva rebateu: "Seria injusto eu chegar com informações lá de fora, chegar para vocês [e dizer]: 'Tchau'. Em nenhum momento a gente virou as costas para vocês."

João Gabriel disparou também: "Se eu recebesse a informação de fora eu ia abrir o olho [de vocês]."

Por fim, Eva também falou sobre o comportamento do goiano durante as comemorações: "Sobre as falas do João Pedro nas festas, acho que é uma questão de maturidade, os meninos são muito novos. Mas quando me perguntaram, não vou mentir, fiquei chateada."

