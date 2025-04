Gato Preto: suposto pai da filha de Bia Miranda ostenta carros e luxo

Bia Miranda, 21, deu luz à filha Maysha ontem. Samuel Sant'anna, conhecido como "Gato Preto" nas redes sociais, disse que pretende fazer um exame de DNA para saber se é o pai da recém-nascida.

Quem é o "Gato Preto"?

Influenciador digital. Seguido por mais de 400 mil pessoas no Instagram, compartilha conteúdos de ostentação e humor.

Ostenta correntes, carros e imóveis de luxo e dinheiro vivo. O rapaz exibe vários carros de luxo, maços de dinheiro e joias.

Ele tem um filho de 1 ano e 4 meses com Nicolly Rodrigues. O rapaz contou que ainda estava acompanhado quando conheceu a neta da cantora Gretchen.

Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Samuel, no Instagram

O relacionamento com Bia Miranda é conturbado. Eles anunciaram o relacionamento em agosto de 2024. A influenciadora anunciou a gravidez um dia após o primeiro término com Gato Preto, que já postava fotos em um motel com outra.

Bia chegou a dizer que tinha perdido o bebê. Ela contou que depois descobriu que estava grávida de gêmeos, e perdeu um dos bebês.

Negou ser o pai em publicação polêmica

Nos comentários de uma publicação feita anteriormente, em que simulava bater em uma mulher com um pão, ele negou ser o pai de Maysha. "Ta aí Bia, o pai da sua filha", escreveu uma seguidora. "Não sou o pai da criança", respondeu Gato Preto.

Quer fazer exame de DNA. Hoje, o influenciador disse nos Stories que pretende fazer um exame de DNA para saber se é o pai de Maysha.