De onde vem a fortuna bilionária do marido de Isis Valverde?

Isis Valverde, 38, vai celebrar no dia 3 de maio seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, 45.

Em 2022, Buaiz tinha um patrimônio estimado de R$ 4 bilhões, segundo o Extra. Ele é herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô. A empresa atua em diferentes frentes: Buaiz Alimentos, Rede Vitória de Comunicação, Shopping Vitória, Nova Cidade Empreendimentos e mais.

Ele também abriu negócios próprios. Aos 20 anos, juntou-se a um diretor da Globo e fundou sua primeira empresa, a MBuaiz Entretenimento: "Era um investimento de R$ 1,5 milhão e eu não tinha nada… Ele quis ser sócio da ideia, e assim saí de lá com o projeto de pé", explicou à Forbes em 2018. Desde então, já teve empresas no ramo de casas noturnas, agenciamento de celebridades, restaurantes e mais.

Buaiz é sócio de nomes conhecidos. Ele criou a empresa de marketing esportivo e de entretenimento 9ine em sociedade com Ronaldo Fenômeno, que é padrinho de um de seus filhos. Também já foi sócio de Neymar na NR Sports e de Flora Gil no trio elétrico Expresso 2222. Este último, descreveu à Forbes como o fracasso financeiro que mais doeu: "Ali eu perdi tudo o que tinha ganhado em um ano de empresa. De qualquer forma, foi um orgulho ter participado, ter sido sócio da Flora Gil, que é craque".

Foi quando Gil virou ministro e saiu na imprensa que a gente estava entrando no negócio para sermos testas de ferro, um absurdo. O projeto demandava patrocínio, não tinha venda de ingresso. Nesse quesito, foi um fracasso. Marcus Buaiz em entrevista à Forbes

Disse que falta de tempo é apenas uma desculpa. "Sempre acreditei que 'não tenho tempo' é uma desculpa para não realizar o que se tem que fazer. Eu tenho uma vida absolutamente corrida, mas não deixo de estar presente com a minha família, de fazer meus exercícios físicos diários… O que é prioridade, eu realizo. Tenho uma agenda muito bem definida e eu cumpro", explicou na entrevista à Forbes.

Isis e Marcus se casaram no civil na noite de Natal de 2024. A cerimônia religiosa vai acontecer em Jarinu, no interior de São Paulo, e está orçada em cerca de R$ 5 milhões. Para garantir a privacidade, vão instalar uma torre que bloqueia o sinal do celular na região e o aeroporto da cidade será fechado apenas para quem comparecer ao evento. Os noivos disponibilizaram uma lista com sugestão de presentes para os convidados com preços que variam de R$ 197 a R$ 42 mil.