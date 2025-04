Ex de Marcello Novaes posta reflexão após término: 'Não perder mais tempo'

Saory Cardoso, 29, compartilhou uma reflexão nesta manhã após o término polêmico com Marcello Novaes, 62.

A influenciadora falou sobre o início de uma nova fase em sua vida em uma publicação feita nos Stories do Instagram. "Renascer. Novas chances na possibilidade de ser melhor: Recomeçar. Triunfar diante do medo e abraçar a esperança. Inspirando outros olhares através da resiliência. Sentir a vida com intensidade".

Saory ainda continuou, afirmando que não deve investir mais no que não agrega em sua vida. "Não perder mais tempo com o que não vale a pena. Aproveitando novas oportunidades. Seguir e compreender o recado que vem de longe. Uma nova vida. Andando com fé e amando mais. Observando mais. Agradecendo mais".

Ex de Marcello Novaes posta reflexão após término do namoro Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, Marcello Novaes anunciou o término com Saory. Em sua justificativa, o ator garantiu que desejava focar apenas em sua carreira. "Estou muito focado no meu trabalho, meu foco é trabalhar bastante, cuidar muito da saúde. É difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde", disse à Quem.

Entretanto, Saory se pronunciou nas redes sociais, garantindo que o fim ocorreu pelo ator se incomodar com o preenchimento nos glúteos feito por ela. "Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcello Novaes, não estamos mais juntos. É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele".