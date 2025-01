Namorada de Belo é assaltada e tem arma apontada na cabeça no Rio

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Figliuzzi foi abordada por dois criminosos, que apontaram uma arma para sua cabeça. No momento do crime, a influenciadora ia ao dentista em um shopping localizado na zona norte da capital fluminense. As informações foram confirmadas por Splash junto à assessoria da famosa.

Rayane estava sozinha no momento do assalto. Apesar do susto, ela não ficou ferida e passa bem. O carro da famosa, uma BMW X6, foi levado pelos criminosos, além de outros pertences pessoais.

Posteriormente, o automóvel foi recuperado em uma comunidade do Rio. O celular, a bolsa e o notebook da influenciadora não foram recuperados. Não foi informado se a BMW estava danificada.

Caso foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma. Splash entrou com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para pedir mais informações e aguarda retorno. A reportagem também procurou a assessoria do shopping em que o caso ocorreu, mas não obteve resposta.

Belo e Rayane estão juntos há mais de um ano, mas mantêm a relação longe da mídia. O cantor se envolveu com a influenciadora após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa.