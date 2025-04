Justin Bieber se manifesta após Coachella: 'Não temos nada a provar'

Justin Bieber se manifestou após comportamento polêmico no Coachella, que viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeos e fotos do cantor no festival mostram o artista magro e com expressão cansada. Em uma das imagens, ele é visto fumando. Ele estava ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do irmão mais novo, Jaxon, de 15 anos.

O cantor usou seu perfil no Instagram para se manifestar e reafirmou sua fé. "Todos os dias acordo pensando que talvez eu seja muito falho para Deus me utilizar nesta linda história da vida. Mas, Deus me usa todos os dias (com defeitos e tudo). Do mesmo jeito que ele usa você! Nossa vida é significante. Deus tem um plano para nós. Nada nos desqualifica de experimentar os bons planos de Deus para nossas vidas. Estou escolhendo hoje permitir que o amor e a graça de Deus moldem meu dia e me dê perspectiva, e não fazer o meu dia tentando provar a mim mesmo. Não temos nada a provar.