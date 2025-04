Sonia Abrão: 'Globo viu Boninho com muito poder, quis mudar e se deu mal'

A apresentadora Sonia Abrão declarou que a Rede Globo viu seu ex-diretor do Big Brother Brasil, Boninho, com muito poder dentro da emissora, tentou fazer uma mudança e não conseguiu, disse ela em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Ali acharam que tinha alguém com poder demais, né? Só pode haver um. Vamos mostrar que a gente não precisa, nós damos conta, e não deram!

Não houve uma transição, não teve uma chance para isso, uma abertura. É tipo assim, nada do que está aqui presta. A gente não quer mais, tudo velho. Vamos começar uma nova era. Olha aí no que está dando. Uma ruptura total.

Sonia Abrão

A convidada de Chico Barney apontou algumas outras deficiências que a emissora vem demonstrando nos últimos tempos, perdendo um pouco a preferência de seus telespectadores.

Pasteurizado total. A emissora vai perdendo isso. Muitas coisas já estão surgindo na concorrência, na mudança de preferência do público. Afastou o público dos seus grandes ídolos, dos artistas preferidos, daqueles que eles gostavam de ver nas novelas.

O esquema, mesmo dando alguns sinais de desgaste, tinha um elenco que segurava. E esse assim, não tinha mais o diretor genial, perdeu muito da potência dele, daquela dinâmica, daquela coisa do Boninho pegar um grão de pó e fazer um espetáculo, fazer uma festa. Era uma coisa que ele tinha.

Ele tornava o programa, mesmo que ainda não tivesse na boa, ele vendia para o público uma coisa de, é isso, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. O interesse não morria. Você parava para ver se ia se cumprir tudo aquilo que ele ficava falando nas redes sociais. Então perdeu vitalidade realmente. Esse foi o problema.

Sonia Abrão

