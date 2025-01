BBB 25: Diego Hypolito já investiu, sem sucesso, em carreira musical

Diego Hypolito, um dos participantes do BBB 25 (Globo) e ex-ginasta, já tentou a carreira na música.

O que aconteceu

Ele ficou conhecido nacionalmente por seu trabalho como ginasta. Diego, inclusive, venceu uma medalha de prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Três anos depois, em 2019, ele resolveu se aventurar na música. Hypolito lançou uma música chamada "Tanto Faz", que foi divulgada por ele em alguns programas, como o The Noite, apresentado por Danilo Gentili.

Diego também já dividiu o microfone com Jojo Todynho. Eles cantaram juntos o Hino nacional na abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em junho de 2019.

Inclusive, Diego iria estrelar um musical neste mês. Ele estava escalado para se apresentar com o "Abracadabra Circo Musical" em São Vicente, na Baixada Santista, no mesmo dia que foi anunciado no programa.