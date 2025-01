Pabllo Vittar radicaliza e raspa a cabeça; veja vídeo

Pabllo Vittar surpreendeu ao mudar o visual e compartilhou um vídeo em que aparece raspando a cabeça.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo, neste domingo (26), em que aparece em frente ao espelho, com a máquina na mão, raspando a cabeça.

As imagens foram compartilhadas no perfil da artista no TikTok, com a música a Eusexua, interpretada por FKA Twigs, tocando ao fundo.

Nos comentários, fãs repercutiram a mudança: "A nossa Carolina Dieckmann", brincou um seguidor; "A nossa Britney brasileira", escreveu outro.