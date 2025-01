BBB 25: Diego e Daniele Hypolito definem voto: 'É mais vantajoso'

Pouco antes da formação do Paredão do BBB 25 (Globo), Diego e Daniele Hypólito se reuniram para decidir em quem vão votar.

O que aconteceu

Os irmãos, que são Anjos da semana, concordaram em dar a imunidade para Aline e Vinícius. Os dois lembraram que já foram salvos pela dupla na votação anterior.

Na sequência, Diego aconselha Daniele sobre as novas amizades da atleta após os irmãos terem se tornado Anjos. O ginasta recorda o momento em que os dois foram excluídos em uma conversa do grupo.

Eu acho que a gente está sendo um pouco incoerente votando nas meninas (Eva e Renata), perante ao que está sendo desenhado para a gente. Modéstia, eu não acho que se desenha a gente estar junto com a Mona e com a Thamiris e nem com a Vitória e o Mateus , avalia Diego.

Ele acredita que os amigos estão neutros na casa e circulam em todos os grupos, mas que também estão tentando se salvar do Paredão. Diego, então, propõe que ele e a irmã votem em Edilberto e Raissa, para somarem votos com Guilherme e Joselma, Vitória Strada e Mateus. Eles acreditam que a escolha seja mais vantajosa, já que os dois não os puxariam para o Paredão.