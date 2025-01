Ator encontra barata viva ao comer poke em restaurante: 'Se mexendo'

O ator e produtor Tales Ordakji, 27, revelou que encontrou uma barata ao comer um poke de um restaurante em Santos, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Ele publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que achou o inseto vivo no seu alimento. "Bagulho nojentão. Nojentão! Sem zoeira... Deu a sorte de ver. Tá louco... Olha o bicho se mexendo, cara", disse ele na gravação, ao chamar um garçom do local.

O ator negou que a barata teria caído após receber o poke, afirmando que ela já estava dentro do alimento. "Quando eu peguei a parte do arroz, eu vi que tinha um bicho ali. Ele estava se mexendo e meio prensado entre o arroz e o salmão. Então, cara, foi tanto nojo ali", desabafou nos stories do Instagram neste sábado (25).

Tales disse ter sentido um mal-estar horas após a surpresa desagradável. "Eu fiquei com uma impressão ruim. Eu fiquei até o dia seguinte com enjoos e náusea, fiquei muito preocupado. Imagina se eu tivesse comido aquilo? Poderia ter pegado diversas doenças, nem sei se eu poderia estar aqui, dependendo da doença que o bicho carregar", declarou.

Se fosse um cílio, um fio de cabelo, eu até poderia entender. Vai que caiu com o colaborador fazendo lá. Mas uma barata viva no meio da comida, não tem como. Não tem justificativa. Tales Ordakji

O grupo de amigos deixou o restaurante após o incidente, quando o estabelecimento assumiu a responsabilidade. "Fomos falar com o gerente, eles falaram que a gente não precisava pagar, pediram mil desculpas pelo que ocorreu. Eles mesmos reconheceram que não tinha o que falar. É uma situação grave, gravíssima", comentou.

O Baraçaí, estabelecimento no qual a barata foi encontrada, se manifestou sobre o caso. "Sabemos que, durante os períodos de altas temperaturas, o aparecimento de insetos pode ser um desafio, mesmo para nós que seguimos rigorosos padrões de higiene e segurança", disse o restaurante em um comunicado divulgado nas redes sociais.

O perfil da empresa ainda compartilhou um documento dizendo fazer procedimentos para lidar com o controle de pragas. "Gostaríamos de reforçar que realizamos dedetizações preventivas e periódicas, seguindo todas as normas e recomendações sanitárias", afirmou a nota.