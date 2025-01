Big Fone, Paredão Triplo e mais: Como será a dinâmica da semana no BBB 25

O BBB 25 (Globo) segue para sua terceira semana com novidades na agenda. Confira a dinâmica dos próximos dias:

Sexta-feira (24)

Após vencerem a Prova do Líder desta quinta-feira (23), Diogo e Vilma terão que indicar nesta sexta-feira três duplas para a Mira do Líder. No dia do Paredão, uma dessas três duplas deverá ser indicada por eles para a berlinda.

Sábado (25)

Os brothers disputarão a Prova do Anjo. Além disso, o Big Fone tocará durante o programa ao vivo. Quem atender a ele ganhará imunidade para si e sua dupla, além de poder indicar uma outra dupla ao Paredão. A dupla escolhida para a berlinda não pode ser nenhuma das três que já estão na Mira dos Líderes.

Domingo (26)

Formação do Paredão Triplo. A berlinda será formada na seguinte ordem: indicação da dupla imunizada pelo Big Fone, imunização dos Anjos, indicação dos Líderes, votação da casa e contragolpe da dupla emparedada pela indicação do Big Fone.

Depois, três duplas (à exceção da indicação do Líder) disputarão a Prova Bate e Volta, e uma delas se salvará da berlinda.

Segunda-feira (27)

Caso siga a programação regular do BBB, haverá o Sincerão.

Terça-feira (28)

Eliminação ao vivo de uma das três duplas emparedadas.