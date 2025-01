BBB 25: Giovanna diz que 'gosta de exclusividade' ao falar sobre Maike

No Quarto Nordeste do BBB 25 (Globo), Giovanna compartilhou com Mateus, Vitória, Aline e Gracyanne sobre suas conversar com Maike durante o after do Show de Quarta.

O que aconteceu

Giovanna disse que quase aconteceu um beijo entre ela e Maike, mas disse que ficou incomodada ao perceber o possível interesse amoroso de Renata no paulista.

Giovanna explicou. "Eu senti a Dona Delma falando com ele a com a Renata alguma coisa. Aí, eu não sei se a Renata está a fim dele.

Rolou ali o assunto com os três, e, assim que ele saiu, falou com o Gabriel: 'Ferrou e agora, o que eu faço?'

Ela continuou. "Só que eu estava sentada perto. Aí, eu, como gosto de exclusividade e gosto de ser a primeira opção, já fiquei bolada."

Na hora de entrar, falei assim: 'Você está na dúvida, né? Então pode ficar com a sua segunda opção'

Depois, ela disse que em um momento do after, Renata chamou o representante comercial para dançar e o brother foi.

Vitória e Aline opinaram que Maike só está interessado em Giovanna.